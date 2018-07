Pliskova perde só um game e avança às quartas de final do US Open

A checa Karolina Pliskova fez jus ao seu status de líder do ranking da WTA nesta segunda-feira. Dominante, ela avançou às quartas de final do US Open ao massacrar a americana Jennifer Brady, a número 91 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 46 minutos.

Atual vice-campeã do US Open, Pliskova havia oscilado nas duas partidas anteriores nesta edição do Grand Slam nova-iorquino, tanto que tinha perdido o primeiro set em ambos os compromissos. Dessa vez, porém, ela foi dominante, com 23 winners e nove erros não-forçados, além de ter feito 55 pontos e levado apenas 22.

No primeiro set, Pliskova precisou salvar dois break points, mas abriu 4/0, perdeu o game seguinte e definiu o seu triunfo por 6/1 em apenas 26 minutos. A segunda parcial diante de Brady foi ainda mais rápida, com apenas 20 minutos de duração, em que aplicou um "pneu" após converter os três break points que teve na parcial.

Classificada às quartas de final da chave feminina do US Open, Pliskova aguarda a definição da sua próxima oponente em Nova York. A checa vai enfrentar a vencedora da partida entre a norte-americana Coco Vandeweghe e a sua compatriota Lucie Safarova.