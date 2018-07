Pliskova sofre, mas confirma favoritismo e é campeã em Nottingham

A checa Karolina Pliskova, 17.ª colocada do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Torneio de Nottingham (Inglaterra), não decepcionou neste domingo e venceu a norte-americana Alison Riske, número 89 do mundo, por 2 sets a 0 e conquistou o título do campeonato em quadra de grama.

Em uma partida parelha, a tenista da República Checa contou com o forte serviço para desequilibrar o primeiro set. Com uma quebra para cada lado, Pliskova fez oito pontos de saque contra dois da adversária e fechou a primeira parcial em 7/6.

O cenário se manteve no segundo set, com oito aces contra nenhum de Riske. Com três quebras de serviço - uma a mais que a rival -, Pliskova venceu com um 7/5 em uma hora e 52 minutos de partida.

BICAMPEÃ NA HOLANDA

Ainda neste domingo, CoCo Vandeweghe conquistou seu segundo título na carreira e justamente no mesmo campeonato onde venceu pela primeira vez. A norte-americana venceu a francesa Kristina Mladenovic por duplo 7/5 e sagrou-se campeã do Torneio de S'Hertogenbosch, na Holanda, também sobre a grama.

Vandeweghe não cedeu um set sequer em toda a competição e, assim, confirmou seu bom desempenho nas quadras de grama duas semanas antes da estreia em Wimbledon. Com o resultado, a norte-americana saltará do 43.º para o 33.º lugar do ranking mundial, uma posição atrás de Mladenovic, com chances de ser cabeça de chave no Grand Slam britânico.