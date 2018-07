Pliskova sofre, mas vence de virada e vai à 3ª rodada do US Open

Atual número 1 do mundo, a tenista checa Karolina Pliskova teve bem mais dificuldades do que o esperado nesta quinta-feira. No entanto, depois de perder o primeiro set para a norte-americana Nicole Gibbs, apenas a 127ª do mundo, ela teve tranquilidade para virar e alcançar a terceira rodada.

Pliskova ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, e aguarda agora a vencedora do duelo entre a japonesa Risa Ozaki e a chinesa Shuai Zhang, 27ª cabeça de chave. As duas se enfrentarão ainda nesta quinta.

Em sua estreia diante da polonesa Magda Linette, 72ª colocada no ranking mundial, Pliskova havia tido mais tranquilidade ao ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Pliskova disputa o US Open na condição de líder do ranking, mas não depende apenas das suas forças para manter a posição. Como a checa foi vice-campeã no ano passado e tem muitos pontos a defender nesta edição, ela pode ser ultrapassada mesmo se conquistar o título.

Ela começou a competição em Nova York com oito rivais ameaçando seu lugar no topo. Mas, encerrando a segunda rodada, apenas quatro seguem nesta briga. Portanto, Pliskova precisa fazer a sua parte e ainda torcer contra rivais, como a espanhola Garbiñe Muguruza e a norte-americana Venus Williams, para seguir na liderança.

Ainda nesta quinta, em outro duelo válido pela segunda rodada, a russa Daria Kasatkina superou a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Sua próxima adversária será a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros. Cabeça de chave número 12, ela despachou a romena Sorana Cirstea por duplo 6/4.