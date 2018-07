Pliskova supera croata e se garante nas semifinais do US Open

A checa Karolina Pliskova está pela primeira vez classificada às semifinais de um dos torneios do Grand Slam. Nesta quarta-feira, a número 11 do mundo alcançou o feito ao superar a croata Ana Konjunh, a 92ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 57 minutos.

Até a atual participação no US Open, Pliskova nunca havia avançado além da terceira rodada nos Grand Slams. Agora, porém, está a um passo da decisão, com uma campanha em que já havia superado a norte-americana Venus Williams e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Nesta quarta-feira, na Arthur Ashe, a principal quadra do complexo de Flushing Meadows, Pliskova não deu muita chance a Konjuh. A checa abriu 4/0 no primeiro set, com duas quebras de serviço, e confirmou o seu saque mais duas vezes para aplicar 6/2.

A segunda parcial foi equilibrada até o quinto game, quando Pliskova conseguiu a sua primeira quebra de saque, o que se repetiria no sétimo. Assim, vencendo cinco games seguidos, voltou a triunfar por 6/2, se classificando às semifinais do US Open.

Já Konjuh, de apenas 18 anos, deixa Nova York de longe com a sua melhor campanha em um Grand Slam, pois nunca havia avançado além da terceira rodada. Dessa vez, foi até as quartas de final, o que incluiu um triunfo diante da polonesa Agnieszka Radwanska.

Pliskova agora espera a definição da sua adversária nas semifinais, que sairá do duelo entre a norte-americana Serena Williams e a romena Simona Halep. A outra semifinal já é conhecida e será entre a alemã Angelique Kerber e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.