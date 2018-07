Pliskova vence Azarenka e quebra tabu em Wimbledon; Venus também vai à 3ª rodada

Sétima cabeça de chave de Wimbledon, a checa Karolina Pliskova quebrou um tabu nesta quarta-feira ao avançar pela primeira vez à terceira rodada do Grand Slam realizado em Londres. Atual oitava tenista do ranking mundial, ela atingiu este objetivo ao vencer a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 1h12min de confronto.

Antes de agora se ver a um passo das oitavas de final, Pliskova foi eliminada por cinco vezes consecutivas na segunda rodada da tradicional competição disputada em quadras de grama na capital inglesa.

Com a conquista inédita para a sua carreira, a checa avançou para enfrentar na próxima fase a romena Mihaela Buzarnescu, 29ª cabeça de chave, que em outra partida já encerrada no dia arrasou a britânica Katie Swan com parciais de 6/0 e 6/3.

Atuando diante de uma ex-líder do ranking mundial que hoje ocupa apenas a 87ª posição da WTA, Pliskova foi amplamente dominante. Ela confirmou todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra à Azarenka e ainda aproveitou três das sete oportunidades que teve de ganhar games no serviço de sua adversária.

"Acho que fui muito sólida hoje, acho que fui muito forte com o meu serviço, o que foi muito importante", comemorou a tenista de 26 anos após o triunfo desta quarta. "Estou muito feliz com minha vitória, assim como por estar pela primeira vez na terceira rodada aqui", reforçou.

VENUS WILLIAMS

Cinco vezes campeã de Wimbledon, a veterana Venus Williams também assegurou lugar na terceira fase da competição nesta quarta. A norte-americana de 38 anos, atual nona colocada do ranking mundial, venceu a romena Alexandra Dulgheru por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/1.

Vencedora do Grand Slam inglês em 2000, 2001, 2005, 2007 e 2008, Venus assim avançou para encarar na próxima fase a ganhadora do duelo entre a holandesa Kiki Bertens e a russa Anna Blinkova, também previsto para ser realizado nesta quarta-feira.

Em outro duelo já encerrado nesta quarta em Londres, a norte-americana Madison Keys confirmou a sua condição de décima cabeça de chave para também ir à terceira rodada. Ela superou a tailandesa Luksika Kumkhum por 6/4 e 6/3 e se credenciou para encarar a russa Evgeniya Rodina, que furou o qualifying em Londres e conquistou a sua segunda vitória na chave principal ao bater a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/3 e 6/3.

Outro duelo da terceira rodada definido após duas partidas finalizadas nesta quarta reunirá a belga Yanina Wickmayer e a croata Donna Vekic. A primeiras delas avançou ao superar a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto a segunda derrotou a sueca Rebecca Peterson por 7/5 e 6/4.