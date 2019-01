Pliskova vence jogo longo na Austrália e vai encarar Muguruza nas oitavas

A vitória da checa Karolina Pliskova, na manhã deste sábado, em Melbourne, definiu a última classificada para disputar as oitavas de final do Aberto da Austrália. A tenista conquistou a vaga com a vitória sobre a italiana Camila Giorgi por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

"Eu tive problemas em alguns momentos, mas mantive a calma mesmo após perder o segundo set. Pensei positivo durante o terceiro set e estou feliz por avançar", afirmou a ex-número 1 do mundo após a partida.

Pliskova, que está em 27º lugar no ranking mundial, demorou 2h11 para conseguir fechar o jogo. A próxima adversária da checa será a espanhola Garbine Muguruza, cabeça de chave número 18.

Se Pliskova teve dificuldade durante toda a partida, o mesmo não aconteceu com a próxima adversária dela. Muguruza até fez um primeiro set equilibrado contra a suíça Timea Bacsinszky, na madrugada deste sábado, mas venceu a segunda parcial com tranquilidade e fechou a vitória por 2 a 0, com 7/6 (7/5) e 6/2.