'Podemos surpreender a Alemanha', aposta Bellucci sobre a Copa Davis

RIO - Horas depois de um sorteio realizado em Londres definir que o Brasil terá de enfrentar a Alemanha, fora de casa, na repescagem da Copa Davis, Thomaz Bellucci admitiu nesta quarta-feira que prevê um duelo muito complicado com o rival europeu, mas mostrou otimismo ao comentar as chances de o País retornar à elite da competição por meio de um triunfo sobre os alemães.

"Pegamos um confronto muito difícil. Playoff é assim mesmo, não tem confronto fácil. Mas tenho certeza que mesmo na casa deles podemos surpreender e conseguir a vaga para o Grupo Mundial novamente", ressaltou o tenista número 1 do Brasil e atual 40.º colocado do ranking mundial.

Bellucci falou sobre o duelo com a Alemanha, que será realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, enquanto seguia para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, de onde ele embarcará nesta tarde de quarta-feira rumo à Europa. No Velho Continente, ele disputará a temporada de saibro, iniciando esta fase do seu calendário em Montecarlo e depois jogando em Barcelona, Munique, Madri, Roma e talvez em Nice (ainda não confirmou participação), antes de atuar no Grand Slam de Roland Garros, realizado em Paris.