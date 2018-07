'Poderia ter sido mais fácil', admite Bellucci após vitória em Roland Garros

PARIS - O tenista brasileiro Thomaz Bellucci sofreu em sua estreia em Roland Garros, mas conseguiu vencer, nesta segunda-feira, em Paris. Após a partida, ele admitiu que poderia ter sido mais fácil. Depois de liderar o jogo por 2 a 0, ele deixou o alemão Benjamin Becker chegar ao empate, tendo que decidir somente no quinto e último set.

"Poderia ter sido mais fácil, acabei deixando ele entrar no jogo", comentou o brasileiro, atualmente o número 108 do mundo. De qualquer maneira, Bellucci comemorou o resultado positivo no seu retorno a Roland Garrso - não disputou em 2013 por lesão.

"Foi muito bom mentalmente ter conseguido ficar no jogo no quinto set, principalmente depois de ter perdido o terceiro e quarto sets com um quebra de vantagem", avaliou Bellucci, que se recuperou recentemente de lesão. "Foi muito positivo ter aguentado fisicamente bem os cinco sets."

Na segunda rodada, Bellucci terá pela frente o italiano Fabio Fognini, número 15 do mundo. No confronto direto entre os dois, o tenista da Itália leva a vantagem de 2 a 0, com vitórias nas quartas de final de Santiago, em 2011, e nas quartas de final de Munique nesse ano, ambas no saibro.