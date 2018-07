Polícia conclui que tenista Venus Williams é inocente em colisão fatal

A polícia da Flórida aprofundou as investigações e concluiu que a tenista Venus Willians agiu de acordo com a lei no acidente de carro em que se envolveu no início de junho. As primeiras conclusões eram de que a tenista teria feito uma entrada errada, e isso causara a colisão.

Nesta sexta-feira, 7, o policial Paul Roger, do departamento de Polícia de Palm Beach, na Flórida, informou que novas análises do vídeo do acidente, gravadas por câmeras na rua, apontaram a presença de um terceiro veículo. Esse teria feito uma conduta equivocada e provocado a reação de Venus, que entrou no cruzamento quando o sinal vermelho estava aceso para ela.

A informação é de que esse terceiro carro bloqueou o progresso de Venus, fazendo com que ela permanecesse no cruzamento. Quando o semáforo mudou, o carro de Barson colidiu com ao dela, que estava parado no lugar errado.

A polícia abriu novas investigações do caso nos últimos dias, após confirmada a morte de Jerome Barson, que tinha 78 anos e morreu 15 dias depois, devido a ferimentos internos, causados pelo acidente.

A família entrou com uma ação contra Venus, mas a polícia afirmou que ainda não concluiu a investigação.

No carro com que colidiu o Toyota Sequoia de Venus estavam Jerome e sua mulher e motorista, Linda Barson.

Venus está no Campeonato de Wimbledon, na Inglaterra.