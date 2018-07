Polícia investiga David Nalbandian por agressão a juiz em Queen's

LONDRES - A polícia britânica abriu nesta segunda-feira uma investigação em razão de uma queixa de agressão de David Nalbandian após o tenista argentino chutar uma placa de publicidade e ferir um juiz de linha durante a final do Torneio de Queen''s. Ela se recusou a dizer quem fez a denúncia contra Nalbandian, que foi desclassificado da partida de domingo contra Marin Cilic no evento de preparação para Wimbledon.

Qualquer pessoa que assistiu o jogo na quadra ou pela televisão pode ter feito a queixa, assim como o próprio juiz de linha. "Estamos cientes de um incidente no Torneio de Queen''s", disse a Polícia Metropolitana em um comunicado. "A denúncia foi feita e agora a Polícia Metropolitana está investigando. A acusação é de agressão".

Nalbandian venceu o primeiro set por 7/6 (7/3), mas perdeu a paciência depois de ter o seu serviço quebrado no sétimo game da segunda parcial. Ele chutou a placa que estava em volta do juiz de linha Andrew McDougall. Um pedaço da placa, então, cortou a perna esquerda do árbitro, provocando sangramento.

Diretor do torneio, Chris Kermode disse que McDougall recebeu atendimento de primeiros socorros, mas foi liberado após ser examinado por um médico. Nalbandian foi desclassificado por conduta antidesportiva em razão das regras da ATP que obrigam a eliminação em caso de qualquer ação violenta. O tenista argentino também perdeu a premiação de 36,5 mil libras e pode ser multado.