Polonês e sueco são campeões nas duplas no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt conquistaram o título da chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália no primeiro torneio do Grand Slam que disputaram juntos. Neste sábado, os europeus foram campeões em Melbourne ao derrotarem na decisão o norte-americano Eric Butorac e o sul-africano Raven Klaasen por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

Kubot e Lindstedt dominaram a final desde o início, salvando o único break point que os adversários tiveram na partida, definida em apenas uma hora e cinco minutos. Lindstedt já havia perdido três finais de torneios do Grand Slam - todas em Wimbledon com o romeno Horia Tecau. Já Kubot foi campeão logo na sua primeira final de um dos quatro principais torneios do tênis.

Linstedt, de 36 anos, disse que originalmente deveria jogar com Jurgen Melzer, mas teve que procurar um novo parceiro para jogar o Aberto da Austrália após o austríaco se contundir. "Estou muito feliz que você disse sim", afirmou Lindstedt, para Kubot, em seu discurso após a conquista.

Butorac e Klaasen surpreenderam no Aberto da Austrália ao derrotarem os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, líderes do ranking, na terceira rodada. Já na estreia, eles haviam derrotado os australianos Patrick Rafter e Lleyton Hewitt. Na decisão, porém, sucumbiram diante de Kubot e Lindstedt.