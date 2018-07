Polônia bate Estados Unidos e é campeã da Copa Hopman

A Polônia conquistou neste sábado pela primeira vez o título da Copa Hopman, torneio por equipes mistas, disputado em Perth, na Austrália. Com participação decisiva de Agnieszka Radwanska, o time polonês derrotou os Estados Unidos por 2 a 1 na final, com a definição da equipe campeã saindo apenas no jogo de duplas.

Agora treinada por Martina Navratilova, Radwanska perdeu os oito confrontos por competições da WTA para a norte-americana Serena Williams na sua carreira. Mas neste sábado a número 5 do mundo se deu melhor e derrotou a líder do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/1, colocando a Polônia em vantagem de 1 a 0 na série.

Os Estados Unidos se mantiveram vivos na decisão com a vitória de John Isner, o número 19 do mundo, sobre o polonês Jerzy Janowicz, 43º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (12/10) e 6/4. Assim, a definição do título ficou para o jogo de duplas mistas.

Radwanska e Janowicz se deram melhor e bateram Serena e Isner por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Com isso, a Polônia, que ficou perto do título no ano passado, sendo derrotada pela França na decisão, assegurou a sua primeira conquista da Copa Hopman.