Polônia bate Grã-Bretanha e fica perto da final da Copa Hopman

A Polônia está mais perto da classificação para a final da Copa Hopman, torneio de equipes mistas realizado em Perth, na Austrália. Nesta quarta-feira, os poloneses conquistaram o segundo triunfo na competição ao baterem a Grã-Bretanha por 2 a 1, se isolando na liderança do Grupo B como única equipe invicta.

No primeiro jogo da série, a polonesa Agnieszka Radwanska derrotou a britânica Heather Watson, 50ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Em seguida, Andy Murray, o número 6 do mundo, empatou a série ao bater Jerzy Janowicz, 43º colocado no ranking da ATP, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Assim, a definição da série ficou para o jogo de duplas mistas. E Radwanska e Janowicz se deram melhor, vencendo Watson e Murray com um duplo 6/4, fechando a série com vitória da Polônia por 2 a 1.

Derrotadas na estreia, França e Austrália disputaram o outro confronto do dia. E os franceses se deram melhor, vencendo por 2 a 1. Número 18 do mundo, Alize Cornet derrotou a australiana Casey Dellacqua, 29ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/1, colocando a França em vantagem.

Número 77 do mundo, Marinko Matosevic empatou o duelo para a Austrália ao bater Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Depois, a vitória francesa foi assegurada com o triunfo de Cornet e Paire sobre Dellacqua e Matosevic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.

A Copa Hopman prossegue nesta quinta-feira com a rodada final do Grupo A com os duelos Canadá x Itália e Estados Unidos x República Checa. A última rodada do Grupo B será na sexta-feira com França x Polônia e Austrália x Grã-Bretanha.