Polônia estreia na Copa Hopman com vitória sobre Austrália

Atual vice-campeã da Copa Hopman, a Polônia triunfou com facilidade na sua estreia na edição de 2015 do torneio no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe, realizado em Perth, na Austrália. Diante da equipe da casa, os poloneses precisaram apenas de dois jogos para definirem a série, na abertura do Grupo B do torneio.

No primeiro confronto, a polonesa Agnieszka Radwanska, número seis do mundo, derrotou a australiana Casey Dellacqua, 29ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/3. Depois, Jerzy Janowicz, número 43 do mundo, bateu Matthew Ebden, 231º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/0.

Com isso, a Polônia definiu o confronto, o que tornou a partida de duplas um mero amistoso. E Radwanska e Janowicz voltaram a triunfar, dessa vez em apenas um set, por 8/6, diante de Dellacqua e de Ben Mitchell, que substituiu o lesionado Ebden.

Assim, a Polônia largou na frente no Grupo B da Copa Hopman, que terá a sua primeira rodada completada nesta segunda-feira, quando vão se enfrentar França e Grã-Bretanha. A segunda rodada da chave está marcada para a quarta-feira com os duelos Polônia x Grã-Bretanha e Austrália x França.