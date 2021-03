Por causa da pandemia, Wimbledon vai proibir tenistas de alugar casa perto do local dos jogos

Preocupada com a pandemia, a organização de Wimbledon vai proibir os tenistas de alugarem casas nos arredores do All England Club, no subúrbio de Londres, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. Os atletas terão que ficar hospedados em hotéis no centro da capital inglesa.

A ideia é reduzir o contato dos tenistas com o mundo exterior, quase como se fosse uma "bolha". Mas os organizadores ainda não confirmaram se vão adotar este formato mais rígido, como fizeram o US Open do ano passado e o Aberto da Austrália deste ano. No caso do segundo, os tenistas podiam sair do quarto apenas por cinco horas por dia.

Alugar uma casa ou apartamento nos arredores de Wimbledon é hábito comum entre os tenistas porque o Grand Slam britânico fica longe do centro e não há muitas opções de hospedagem em suas cercanias. Alguns reúnem equipes e outros tenistas para morar provisoriamente na mesma casa. Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic costumam levar familiares e equipes para as mesmas casas que sempre alugam a poucos metros do All England Club.

Como o torneio começa somente no dia 28 de junho, a organização ainda trabalha com várias opções para a disputa dos jogos. Poderia ser sem torcedores ou com poucos deles nas arquibancadas. É possível ainda um formato normal, como antes da pandemia, a depender da velocidade do processo de vacinação no Reino Unido.

O Grand Slam britânico foi o único dos quatro torneios deste nível que não foi realizado no ano passado, em razão da pandemia. Para este ano, a organização não trabalha com a possibilidade de cancelamento ou adiamento.