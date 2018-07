Roland Garros adia todos os jogos do dia pela 1ª vez no século

Pela primeira vez em exatos 16 anos, uma rodada inteira de Roland Garros está cancelada. As chuvas fortes obrigaram os organizadores do Grand Slam francês a adiarem para terça-feira todos os jogos que deveriam ser realizados nesta segunda, incluindo jogos de Novak Djokovic e Serena Williams, líderes do ranking mundial.

As chuvas são usuais em Paris nesta época do ano e inclusive paralisaram a rodada de Roland Garros em mais de uma oportunidade ao longo da semana passada. Mas desde 30 de maio do ano 2000 os organizadores não se viam obrigados a cancelar a programação de um dia todo.

Até por volta das 13 horas de Paris, os organizadores ainda acreditavam que conseguiriam realizar algumas partidas. Havia entre 60% e 80% de chance de chuva até 16 horas, mas eles contavam com a melhora das condições climáticas a partir dali.

No masculino, esta segunda-feira era dia da segunda metade dos jogos das oitavas de final, com os duelos David Goffin x Ernests Gulbis, Novak Djokovic x Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers x Dominic Thiem e David Ferrer x Tomas Berdych. No feminino, a situação é a mesma e ainda havia dois jogos de domingo por terminar.