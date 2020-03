Por coronavírus, ATP suspende circuito profissional do tênis por seis semanas

A quinta-feira está agitada no tênis mundial. Horas depois do prefeito de Miami, nos Estados Unidos, ordenar o cancelamento de qualquer evento na cidade com aglomeração de pessoas, que ocasionou como consequência imediata o adiamento do Masters 1000 de Miami, com início previsto para o próximo dia 23, a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) se posicionou sobre o assunto e declarou que o circuito profissional estará suspenso pelas próximas seis semanas.

A suspensão da entidade que comanda o tênis masculino significa que todos os eventos ATP e de nível Challenger programados até e inclusive na semana de 20 de abril não ocorrerão. Após o recente cancelamento do Masters 1000 de Indian Wells, os outros eventos afetados são o ATP 250 de Houston (Estados Unidos), o ATP 250 de Marrakesh (Marrocos), o Masters 1000 de Monte Carlo (Mônaco), o ATP 500 de Barcelona (Espanha) e o ATP 250 de Budapeste (Hungria).

"A suspensão de seis semanas se deu em sequência à declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira de que o Covid-19 constitui uma pandemia global. Além disso também houve a restrição de viagens de 30 dias anunciada pelos Estados Unidos para estrangeiros de 26 países europeus", explicou a ATP em uma nota oficial.

A entidade afirmou que está monitorando a situação relacionada ao coronavírus, recebendo conselhos de especialistas médicos e consultores de viagens e consultando todas as autoridades reguladoras locais. Também haverá uma análise contínua sobre a viabilidade de eventos subsequentes no calendário.

"Esta não é uma decisão fácil de ser tomada, pois representa uma grande perda para nossos torneios, jogadores e fãs em todo o mundo. No entanto, acreditamos que esta é a ação responsável necessária neste momento, a fim de proteger a saúde e a segurança de nossos jogadores, equipe, comunidade de tênis mais ampla e saúde pública em geral diante dessa pandemia global", disse Andrea Gaudenzi, presidente da ATP.

A suspensão dos eventos da ATP ocorre com efeito imediato, o que significa que os torneios de nível Challenger desta semana em Nur Saltan, no Casaquistão, e Potchefstroom, na África do Sul, não poderão ser concluídos.