Por doping, tenista Marin Cilic é suspenso por 9 meses

A entidade revelou que suspensão, na realidade, já começou a ter validade no dia 1.º de maio, depois de o jogador croata ter sido flagrado em exame realizado em abril, logo depois do término do Torneio de Munique. O teste antidoping detectou a presença da substância proibida niquetamida, um estimulante.

Cilic alegou que consumiu a substância de forma acidental, justificativa que acabou sendo aceita por um tribunal independente que julgou o caso, informou a ITF nesta segunda-feira. De acordo com a entidade, ele "ingeriu a niquetamida inadvertidamente como um resultado de tomar tabletes de glicose, e não tinha a intenção de melhorar o seu desempenho ao fazê-lo". Por esta razão, ele escapou de levar uma suspensão mais pesada.

O tenista croata chegou a ocupar a nona posição do ranking mundial em 2010 e está sem jogar desde junho, quando foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon. Na ocasião, ele alegou uma lesão para não entrar em quadra diante do francês Kenny De Schepper e acabou derrotado por W.O..

Por causa da confirmação da suspensão por doping, que já havia sido noticiada anteriormente pela imprensa croata, o jogador só poderá voltar a jogar a partir de 31 de janeiro de 2014, pois a pena passou a valer em 1.º de maio. Com a pena confirmada pela ITF, o jogador também terá de devolver os pontos no ranking da ATP e premiações que conquistou durante o período de vigência da punição, assim como seus resultados obtidos neste intervalo de tempo serão anulados.

Antes de cair no exame antidoping, Cilic decepcionou ao ser eliminado já na estreia do Torneio de Munique deste ano. Então cabeça de chave número 2 do ATP 250 alemão e 11.º colocado do ranking mundial, ele foi eliminado pelo seu compatriota Ivan Dodig. Agora oficialmente punido, o croata acumula nove títulos de simples no circuito profissional da ATP.