Por infecção no ouvido, Nadal tem estreia em Madri adiada para quarta

O espanhol Rafael Nadal teve sua estreia adiada no Masters 1000 de Madri, de terça para quarta-feira, por causa de uma infecção no ouvido. O tenista reclamou de fortes dores no local, mas foi liberado para jogar no saibro da capital espanhola, onde jogará diante de sua torcida.

Nadal vem sofrendo com dores no ouvido desde sexta-feira. O problema atrapalhou o sono do tenista, mas não o impediu de seguir treinando nos últimos dias. "Não é nada importante, mas muito doloroso", afirmou o ex-número 1 do mundo.

"Me incomoda um pouco porque a dor atinge toda a cabeça. Às vezes fico até um pouco tonto. Acho que é melhor estrear um dia mais tarde, na quarta", disse o dono de quatro títulos em Madri.

Entrando como "bye" na chave, Nadal estreará direto na segunda rodada. Seu adversário será o italiano Fabio Fognini, que soma três vitórias contra o favorito. Nadal, por sua vez, venceu o italiano oito vezes no circuito profissional.

"No momento, me sinto bem. Estou muito feliz pelo começo da temporada de saibro. Geralmente são bons meses [para mim]", declarou o espanhol, que foi campeão do Masters de Montecarlo e do Torneio de Barcelona, nas últimas semanas. Ambos são disputados sobre o saibro.