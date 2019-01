Por lesão nas costas, Marcelo Melo fica fora do Aberto da Austrália

O tenista brasileiro Marcelo Melo não disputará o Aberto da Austrália deste ano. O duplista anunciou nesta sexta-feira que uma lesão muscular nas costas atrapalhou a sua preparação para o primeiro Grand Slam do ano, que terá início no dia 14 deste mês, em Melbourne.

A lesão não é grave, mas tirou de ação o ex-número 1 do mundo nas duplas por alguns dias e impediu que fizesse a preparação mais adequada para o primeiro grande desafio do ano. "Infelizmente, não me recuperei a tempo para disputar o Australian Open. Mas já voltei aos treinos na preparação para a Copa Davis", disse o atual número nove do ranking.

Recuperado do problema físico, Melo já está treinando normalmente. E definiu o confronto na Davis como o seu primeiro compromisso na temporada 2019. Assim, sua estreia no ano será em Uberlândia (MG), diante de sua torcida, no duelo com a Bélgica, pela fase qualificatória da tradicional competição por equipes. O confronto será disputado no saibro, no ginásio Sabiazinho, nos dias 1 e 2 de fevereiro.

Melo encerrou a temporada 2018 no ATP Finais, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada. O brasileiro e o seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, foram eliminados na fase de grupos. No ano passado, Melo e Kubot pararam nas quartas de final do Aberto da Austrália. Antes, foram campeões do Torneio de Sydney, preparatório para o Grand Slam australiano.

Neste ano, o brasileiro estreará somente na Copa Davis. Na sequência, já confirmou presença no Rio Open, que será disputado entre 18 e 24 do próximo mês, no Jockey Club Brasileiro.