Por redenção de Del Potro, Argentina encara Croácia na final da Copa Davis

Argentina e Croácia disputam a partir desta sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), o título da edição 2016 da Copa Davis. Em Zagreb, o croata Marin Cilic - tenista número 6 do mundo - abre a série de confrontos contra o argentino Federico Delbonis. Em seguida, será a vez de Juan Martin Del Potro enfrentar Ivo Karlovic. Depois de quatro vice-campeonatos (1981, 2006, 2008 e 2011), os argentinos encaram a vitória na Davis como obsessão. Além disso, o troféu representaria a redenção de Del Potro no ano.

O argentino, ex-número 4 do mundo, foi submetido a três cirurgias no punho esquerdo, perdeu praticamente duas temporadas por lesões e despencou no ranking da ATP. Iniciou o ano na 590ª posição, sofreu nova queda vertiginosa em fevereiro, amargando a 1.045ª colocação. Aos poucos começou sua escalada, e a ressurreição veio nos Jogos Olímpicos.

No Rio, Del Potro eliminou o sérvio Novak Djokovic na estreia, superou o espanhol Rafael Nadal na semifinal, avançou à decisão olímpica e não segurou o choro em quadra. A medalha de ouro não veio diante do britânico Andy Murray, mas a prata não ofuscou o fato do argentino ter reencontrado o tênis de alto nível. No segundo semestre, o tenista de 28 anos voltou a subir no pódio com a conquista do ATP 250 de Estocolmo. Seu último título havia sido obtido em janeiro de 2014, em Sydney.

Ele ainda foi fundamental para a classificação da Argentina à final da Copa Davis. Del Potro venceu uma batalha de mais de 5 horas com Andy Murray em reedição da final olímpica e ajudou a equipe argentina a desbancar a atual campeã Grã-Bretanha. Por tudo isso, o tenista recebeu um prêmio da ATP pela melhor volta por cima da temporada. Atualmente, ocupa o 38º lugar do ranking da ATP.

O brasileiro Marcelo Melo enfrentou Juan Martin Del Potro nas duplas em duas oportunidades em 2016 - em Estocolmo, ao lado de Bruno Soares, e no Masters 1.000 de Indian Wells, com o croata Ivan Dodig. O retrospecto aponta uma vitória para cada lado nesta temporada. "Ele é um excelente jogador. Sabe jogar muito bem simples e duplas, o que o torna um atleta muito perigoso. Sempre que possível tenta atacar com a direita, fazendo seu jogo ficar muito agressivo", analisa.

Parceiro de Dodig por cinco anos, Marcelo prevê um duelo duro. "Os dois times estão bem equilibrados. Para mim, o confronto vai ser decidido nas duplas, na qual eu acho que a Croácia leva um pouco de vantagem." Franko Skugor, anunciado como substituto do jovem talentoso Borna Coric, dividirá a quadra com o duplista croata. A partida contra os argentinos Leonardo Mayer e Guido Pella será no sábado, às 12 horas (de Brasília).

Croácia e Argentina já se enfrentaram três vezes na história da Copa Davis, com total domínio dos argentinos. Foram três vitórias nas quartas de final do Grupo Mundial, sendo duas no saibro em Buenos Aires (2002 e 2012) e uma no carpete em Zagreb (2006). Os croatas, todavia, já levantaram o troféu da Davis. Em 2005, venceram a Eslováquia na casa do adversário.

A Argentina, por sua vez, sonha com o título inédito. Em 1981, os Estados Unidos aproveitaram o fator casa e impuseram a derrota aos argentinos por 3 a 1. O segundo tropeço ocorreu em 2006, diante da Rússia por 3 a 2. Mas o principal algoz é a Espanha, que levou a melhor mesmo sem Rafael Nadal em 2008, em Mar del Plata, e também em 2011, em Sevilha.

A expectativa para os confrontos entre Croácia e Argentina é grande, e os 15 mil ingressos disponíveis para a decisão no piso duro da coberta Arena Zagreb foram vendidos rapidamente. No domingo, o jogo entre Juan Martin Del Potro e Marin Cilic é o destaque. Caso o duelo seja levado até o último ponto, Ivo Karlovic e Federico Delbonis estão incumbidos de fechar a série.