Por Top 10, Kei Nishikori terá ajuda de Michael Chang

TÓQUIO - Kei Nishikori, responsável por colocar o Japão na elite do tênis masculino mundial, confirmou que contará com a ajuda de Michael Chang para alavancar a sua carreira. O ex-tenista norte-americano, que se tornou o mais jovem campeão de um Grand Slam ao faturar Roland Garros aos 17 anos, em 1989, irá integrar a comissão técnica do atual 17º colocado do ranking mundial.

Chang foi contratado para trabalhar ao lado de Nishikori durante um período previsto de 17 a 20 semanas em 2014, segundo anúncio feito nesta quarta-feira pela equipe que dirige a carreira do japonês. Os trabalhos com Chang, porém, já começaram. Os dois realizaram treinos juntos nas duas últimas semanas, na Califórnia, nos Estados Unidos, depois do término desta temporada do circuito profissional.

Com Chang, Nishikori, de 23 anos, espera vencer pela primeira vez a barreira do Top 10 no ranking mundial, do qual esteve muito próximo neste ano. Ele chegou a figurar na 11ª posição da ATP em junho, sendo que nesta temporada conquistou seu terceiro título ao ser campeão do Torneio de Memphis, em fevereiro. Hoje com 41 anos de idade, Chang irá desempenhar também o papel de conselheiro do tenista japonês, que seguirá sendo treinado em tempo integral pelo seu atual técnico, Dante Bottini.