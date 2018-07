Pospisil será primeiro rival de Murray no Masters de Indian Wells

O britânico Andy Murray conheceu nesta quinta-feira quem será o seu primeiro rival no Masters 1000 de Indian Wells. Quarto cabeça de chave da competição norte-americana, o tenista escocês irá enfrentar o canadense Vasek Pospisil, que contou com a desistência do casaque Mikhail Kukushkin quando vencia o segundo set por 4/2, após ter liquidado a primeira parcial em 6/4.

Por figurar entre os principais favoritos ao título, Murray já estreia diretamente na segunda rodada e jogará o importante torneio realizado na América do Norte depois de ajudar a Grã-Bretanha a derrotar justamente os Estados Unidos em confronto válido pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, no fim de semana passado, em Glasgow, na Escócia.

Outro que soube nesta quinta qual será o seu primeiro adversário em Indian Wells foi o croata Marin Cilic, campeão do US Open e décimo cabeça de chave. Ele irá encarar o argentino Juan Monaco, que estreou superando o russo Teymuraz Gabashvili por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 6/3.

O espanhol David Ferrer, por sua vez, defenderá a sua condição de oitavo pré-classificado na estreia diante do croata Ivan Dodig, que passou pelo português João Sousa com parciais de 6/3 e 7/5.

FEMININO

O torneio feminino de Indian Wells também já contou com uma série de partidas já encerradas nesta quinta-feira. Em uma delas, a belga Yanina Wickmayer venceu a italiana Karin Knapp por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/5, e se credenciou como a primeira adversária da russa Maria Sharapova, segunda cabeça de chave.

A dinamarquesa Carolina Wozniacki, a quarta pré-classificada, também conheceu sua primeira rival em Indian Wells nesta quinta. Trata-se da desconhecida tunisiana Ons Jabeur, que superou a estoniana Kaia Kanepi com parciais de 7/5 e 6/2.

Outra tenista de destaque em Indian Wells, a sérvia Ana Ivanovic, quinta cabeça de chave, iniciará a sua campanha nos Estados Unidos diante da casaque Yulia Putintseva, que nesta quinta bateu a checa Tereza Smitkova por duplo 6/4.

A canadense Eugene Bouchard, por sua vez, defenderá a sua condição de sexta cabeça de chave na segunda rodada diante da checa Lucie Hradecka, que arrasou a eslovaca Jana Cepelova por 6/3 e 6/1.