Pouille arrasa Darcis, França bate Bélgica e fatura seu 10º título da Copa Davis

Com uma atuação arrasadora neste domingo, Lucas Pouille venceu Steve Darcis por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/0, em apenas 1h34min, em Lille, e garantiu à França o título da Copa Davis de 2017. Com o triunfo, o país fechou em 3 a 2 a série melhor de cinco partidas que travou com a Bélgica na final da principal competição entre países do tênis masculino, na qual agora ostenta dez troféus.

Poucas horas antes desta vitória no quinto e último jogo da série decisiva, David Goffin manteve os belgas vivos na luta pela taça ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 0. Porém, Pouille não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo diante de Darcis, atual 76º colocado do ranking mundial, que não foi páreo para o 18º tenista da ATP na quadra dura e coberta do estádio Pierre Mauroy, que estava lotada.

Absoluto com o saque na mão, Pouille ainda aproveitou sete de 11 chances de quebrar o serviço do rival belga, que acabou levando um "pneu" (6/0) no terceiro set que definiu o título para a França. O jogador da casa ganhou 89% dos pontos que disputou com o primeiro saque e 95% dos pontos que travou quando precisou usar o segundo.

Antes deste dois jogos deste domingo, a França ficou em vantagem de 2 a 1 na série decisiva ao ganhar a partida de duplas do último sábado. Na sexta-feira, nos dois primeiros confrontos de simples, Goffin derrotou Pouille e Tsonga bateu Darcis.

Para os franceses, o décimo título da Davis também teve um sabor especial pelo fato de que o país não ganhava a competição desde 2001, sendo que depois disso amargou vice-campeonatos em 2002, 2010 e 2014. A França também ergueu o troféu de campeã do tradicional torneio em 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991 e 1996.

Já a Bélgica, que nunca faturou o título da Davis, amargou o seu segundo vice-campeonato nos últimos três anos. Em 2015, a nação foi superada na decisão pela Grã-Bretanha, atuando em casa, na cidade de Gent. Mais de um século atrás, os belgas também foram derrotadas em uma final, então contra as hoje extintas Ilhas Britânicas, em 1904.