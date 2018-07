Pouille arrasa Tsonga e se sagra campeão do Torneio de Viena

Em final francesa no Torneio de Viena, o jovem Lucas Pouille superou o experiente Jo-Wilfried Tsonga e se sagrou campeão no piso duro do torneio austríaco, de nível ATP 500. O tenista de 23 anos bateu o rival de 32 pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h11min de confronto.

Pouille, atual 25º do ranking, faturou seu terceiro troféu da temporada. Neste ano, ele já havia festejado em Stuttgart e Budapeste. Foi ainda vice-campeão em Marselha. O francês tem agora quatro títulos de nível ATP na carreira.

Tsonga, por sua vez, perdeu na final de Viena pelo segundo ano consecutivo. Em 2016, o 15º do mundo havia sido batido pelo escocês Andy Murray. O tenista da França tentava o quinto título somente nesta temporada.

Na final deste domingo, Pouille não perdeu o saque em nenhum momento da partida. Com forte performance no fundamento, ele precisou salvar apenas dois break points, um em cada set. Na primeira parcial, Pouille obteve duas quebras. Na segunda, faturou apenas uma para fechar o set e a partida.

O triunfo vai render boas posições ao francês no ranking da ATP. Ele vai aparecer na segunda-feira na 18ª colocação. Tsonga manterá o 15º posto.