Pouille confirma favoritismo e enfrentará britânico na decisão em Budapeste

Cabeça de chave número 1, o francês Lucas Pouille derrotou o italiano Paolo Lorenzi, sexto mais bem cotado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou para a final do Torneio de Budapeste, um ATP 250 disputado na Hungria. Na decisão, ele enfrentará o britânico Aljaz Bedene, que veio do qualifying e, na semifinal, bateu o sérvio Laslo Djere, por 6/2 e 6/4.

Lucas Pouille, 14.º colocado do ranking da ATP, vai em busca do segundo título da carreira. A primeira taça veio na última temporada no Torneio de Metz, na França, de piso rápido. Agora, na primeira disputa em que ele entrou como principal cabeça de chave, tentará levantar a taça no saibro.

Aljaz Bedene, atual 68.º do mundo, ainda não tem uma troféu da ATP, mas chega embalado por dois títulos consecutivos de nível Challenger. O britânico de 27 anos venceu os últimos 16 jogos que disputou. No entanto, na única vez em que se enfrentaram neste ano, no Torneio de Marselha (ATP 250), na França, Lucas Pouille levou a melhor.