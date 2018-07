Pouille confirma favoritismo em Budapeste e fatura segundo título da carreira

O francês Lucas Pouille conquistou neste domingo o segundo título de sua carreira na ATP. Número 14 do ranking, ele confirmou o favoritismo na decisão do Torneio de Budapeste ao derrotar o britânico Aljaz Bedene por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e levantou o troféu no saibro húngaro.

Principal cabeça de chave do torneio, Pouille teve trajetória relativamente tranquila ao longo da semana em Budapeste e perdeu somente um set na competição. Com isso, chegou ao segundo título da carreira, repetindo o feito alcançado em Metz, no ano passado, e deve subir no ranking da ATP.

Neste domingo, ele precisou de somente pouco mais de uma hora para despachar Bedene, número 68 do mundo e que saiu do qualifying para ir à decisão da chave principal. Pouille foi dominante e conseguiu cinco quebras ao longo da decisão, acabando com o sonho do britânico de faturar seu primeiro título no circuito.