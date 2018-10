Pouille é surpreendido por norte-americano e cai na estreia em Estocolmo

O francês Lucas Pouille foi surpreendido nesta terça-feira e protagonizou a grande zebra da primeira rodada do Torneio de Estocolmo. Logo na estreia do ATP 250 sueco, o cabeça de chave número 5 foi derrotado pelo norte-americano Tennys Sandgren por 2 sets 0, com duplo 6/4.

Número 62 do mundo, Sandgren precisou de apenas 1h17min para derrotar o 22.º colocado do ranking. Agora, ele espera para conhecer seu adversário, que sairá do duelo entre o alemão Oscar Otte e o estoniano Jurgen Zopp.

Sexto cabeça de chave em Estocolmo, o sul-coreano Hyeon Chung confirmou o favoritismo e passou pelo norte-americano Taylor Fritz em dois sets, com duplo 6/2. Na próxima rodada, vai enfrentar outro tenista dos Estados Unidos, Denis Kudla, que bateu na estreia o espanhol Guillermo Garcia-López.

Outro favorito que venceu nesta terça foi Fernando Verdasco. Cabeça de chave número 8 em Estocolmo, ele bateu o australiano Matthew Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e vai encarar o veterano alemão Philipp Kohlschreiber, que passou pelo também australiano Alex de Minaur.

BÉLGICA - No Torneio da Antuérpia, o destaque do dia ficou por conta dos triunfos dos franceses. Quinto cabeça de chave, Gilles Simon passou pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, e agora vai pegar o norte-americano Mackenzie McDonald.

Já Gael Monfils, sexto cabeça de chave, derrotou o belga Ruben Bemelmans também em dois sets, com parciais de 6/0 e 6/3. Na segunda rodada, ele terá pela frente outro francês, o ex-Top 5 do ranking Jo-Wilfried Tsonga, que passou pelo argentino Guido Pella por 2 sets a 1: 7/5, 5/7 e 7/6 (7/5).

RÚSSIA - Na Rússia, o australiano Nick Kyrgios confirmou o favoritismo e avançou à segunda rodada do Torneio de Moscou. Cabeça de chave número 5, ele suou para derrotar o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, e agora pega o bósnio Mirza Basic.

O também bósnio Damir Dzumhur, por sua vez, não teve a mesma sorte. Cabeça de chave número 6, ele perdeu em três sets para o bielo-russo Egor Gerasimov, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/2. Oitavo favorito, o eslovaco Martin Klizan também foi eliminado ao perder para o italiano Andreas Seppi em sets diretos: 6/1 e 7/6 (8/6).