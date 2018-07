Pouille surpreende Thiem, vence em Metz e fatura primeiro título da carreira

O francês Lucas Pouille fez a festa da torcida neste domingo, ao conquistar o Torneio de Metz. Na decisão, ele surpreendeu o favorito Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1h18min, e levantou o primeiro troféu do circuito da ATP em sua carreira.

Aos 22 anos, o francês nunca havia vencido uma final e guardou para realizar a façanha diante da torcida, que o apoiou bastante ao longo da partida deste domingo. Com o título, o número 18 do mundo deve ganhar algumas posições na nova atualização do ranking da ATP que será divulgada nesta segunda.

Terceiro cabeça de chave, Pouille derrotou o grande favorito do torneio nesta decisão. Número 10 do mundo, Thiem vive grande fase em 2016 e já conquistou quatro títulos na temporada. Apesar da derrota e de ter ficado com o vice, também deve subir no ranking no início da semana.

Pouille contou com dia inspirado no saque para vencer neste domingo e encaixou 10 aces. Além disso, salvou o único break point que cedeu, enquanto confirmou duas das sete oportunidades de quebra que teve a seu favor. Depois de um primeiro set disputado, deslanchou no segundo e fechou a partida com um ace.