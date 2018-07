Preciso continuar melhorando, afirma Nadal

O número um do mundo venceu o compatriota David Ferrer por 6-4 e 7-5 na final de domingo, mas explicou que ainda está enferrujado no saibro, seu piso favorito.

"Estou satisfeito com a primeira semana (no saibro)", afirmou Nadal em entrevista coletiva no torneio de Barcelona nesta segunda-feira.

"Preciso usar a confiança da primeira semana para continuar melhorando. Tenho que ser mais agressivo, sacar melhor e encerrar os pontos de maneira mais enfática e com mais autoridade."

Depois de Barcelona, Nadal vai competir em Madri, Roma e então no Aberto da França, em Paris, dando a ele três chances de um confronto com Novak Djokovic.

O número dois do mundo ganhou 24 partidas seguidas em 2011, incluindo as vitórias sobre Nadal nas decisões de Indian Wells e Miami. Um duelo entre os dois no saibro é muito aguardado, já que o sérvio não disputou Monte Carlo devido a uma lesão.

Djokovic aparece agora como principal adversário de Nadal pela liderança do ranking, ao invés do suíço Roger Federer.

"Ele (Djokovic) começou muito bem e eu o parabenizo", disse o tenista cinco vezes campeão em Roland Garros.

"Roger e eu disputamos muitos jogos importantes, com grandes momentos para cada um de nós. O ano é muito longo e ele (Djokovic) está em uma posição privilegiada, mas infelizmente eu também tenho que me preocupar com muitos outros."

(Por Mark Elkington)