Premiação da ATP no próximo ano vai passar dos US$ 100 milhões

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) informou nesta sexta-feira que vai superar a marca de US$ 100 milhões em prêmios distribuídos na soma de todos os torneios do tênis masculino em 2015. Esse valor inclui as disputas de Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e ATP 250.

Os principais aumentos de premiação anunciados nesta sexta-feira foram nos torneios de nível Masters 1000 e ATP 250. No primeiro caso, o valor terá 14% de acréscimo anual. E no segundo, chega a 3,5%. E, pelo plano da entidade, a expansão vai continuar progressivamente até 2018.

Assim, a ATP prevê que o total de prêmios distribuídos nos torneios da temporada de 2018 deve atingir a marca recorde de US$ 135 milhões, comprovando o sucesso do tênis masculino profissional, que vem ganhando cada vez mais audiência e relevância nos últimos anos.