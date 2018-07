Preocupado com desgaste físico, Nadal desiste de disputar Torneio de Roterdã

Preocupado com o desgaste físico após o vice no Aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que não disputará o Torneio de Roterdã, na Holanda. O ex-número 1 do mundo era o principal favorito da chave da competição de nível ATP 500, que terá início na próxima segunda-feira.

Nadal alegou o inesperado desgaste físico em Melbourne para justificar a ausência na Holanda. "Eu comecei bem a temporada e fiz um esforço significativo durante o giro pela Austrália", explicou o espanhol, que protagonizou longas batalhas de cinco sets na semifinal e na decisão, contra o suíço Roger Federer.

"Foi por causa disso que meus médicos me aconselharam fortemente a ir mais devagar e dar tempo suficiente para o meu corpo descansar antes de competir novamente, evitando qualquer lesão", afirmou o tenista, que precisou antecipar o fim da temporada passada em razão de uma contusão no punho.

Nadal já havia desistido da rodada de abertura do Grupo Mundial da Copa Davis, no fim de semana passado. Ele alegou cansaço físico para desfalcar a equipe da Espanha no duelo contra a Croácia.

O tenista espanhol será a segunda baixa de peso em Roterdã. Antes, o suíço Stan Wawrinka, semifinalista na Austrália, desistiu da competição holandesa. Com estes desfalques, o torneio terá o croata Marin Cilic como o cabeça de chave número 1.