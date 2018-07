Preocupado com lesão, Nadal volta a rejeitar favoritismo Depois de levar um susto do azarão do torneio, Rafael Nadal admitiu estar jogando em nível abaixo do esperado em São Paulo nesta semana e voltou a rejeitar qualquer favoritismo na véspera da decisão do Brasil Open. O espanhol enfrentará na final o argentino David Nalbandian, que também está retornando ao circuito após meses de afastamento.