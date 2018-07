Presenças de Fognini e Robredo deixam Rio Open com quatro top 20

A organização do Rio Open confirmou nesta quarta-feira a lista completa de tenistas já garantidos na chave principal do maior ATP do país, entre 16 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, e anunciou que o italiano Fabio Fognini, atual 19º colocado do ranking mundial, e o espanhol Tommy Robredo (17º) se juntam a David Ferrer (10º) e Rafael Nadal (3º) como tenistas do Top 20 que disputarão a competição.

Atual campeão do torneio brasileiro, Nadal será mais uma vez a grande atração do evento, sendo que a confirmação de Robredo deixa a Espanha com oito tenistas já assegurados na chave principal. Os outros são Nicolas Almagro, Marcel Granollers, Albert Ramos, Pablo Andujar e Pablo Carreno Busta, além do próprio Ferrer.

Já Fognini se junta a Paolo Lorenzi como representantes da Itália já garantidos na fase principal do Rio Open, que no próximo mês terá a sua segunda edição com o status de ATP 500, fato que o garante como principal torneio da América do Sul.

Recém-confirmado na competição, Robredo avançou às quartas de final do Rio Open no ano passado, assim como aconteceu com Fognini. O espanhol acumula 12 títulos no circuito da ATP, enquanto o italiano tem apenas três.

Já Thomaz Bellucci, outro que parou nas quartas de final em 2014, é o único brasileiro confirmado até agora na chave principal, que atualmente conta com 23 nomes garantidos. As outras noves vagas serão preenchidas com quatro tenistas que sairão do qualifying, outros quatro convidados da organização do evento e um outro nome a ser definido pela ATP.

"Ficamos muito animados em contar com mais dois Top 20, além do Nadal e do Ferrer para a 2ª edição do o Rio Open. Temos vários tenistas interessantes na lista, como o Almagro e o (argentino Juan) Monaco que já foram Top 10, o Pablo Cuevas que teve um 2014 espetacular, o Leonardo Mayer, o Jarkko Nieminen, o (Santiago) Giraldo que está no melhor momento da carreira, o Bellucci que os brasileiros poderão torcer, entre muitos outros. Sem dúvida teremos jogos eletrizantes que mais uma vez irão levantar o público presente no Jockey Club Brasileiro", disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, por meio de nota oficial distribuída nesta quarta-feira.