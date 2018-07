Pressão é estímulo para Thiago Wild na Copa Davis Junior

Vice-campeão sul-americano da categoria 16 anos, o Brasil estreia nesta terça-feira na Copa Davis Junior contra a República Checa. Em Budapeste, na Hungria, o País será representado por Thiago Wild, Mateus Alves e Gilbert Klier Junior. Estados Unidos e Suíça - terceira colocada no Campeonato Europeu - completam o Grupo B. Número 149 do mundo no ranking da ITF e número 4 do Brasil, Wild viveu experiência semelhante em 2014 e se diz estimulado pelo desafio.

"Jogar pelo Brasil é diferente, tem a equipe apoiando, um estafe maior. Sempre gostei de jogar assim porque tem um pouco mais de pressão. Com 14 anos, estava na equipe e fomos bem. Temos plenas condições de ir bem novamente", avalia o tenista, que ficou em 4º lugar com a equipe brasileira no Mundial de 14 anos em Prostejov, na República Checa, dois anos atrás.

Em julho, Wild pôde acompanhar de perto os principais tenistas do País em ação na série de confrontos entre Brasil e Equador, em Belo Horizonte. A principal lição tirada da vivência foi a disciplina, que tem sido usada também fora de quadra. Ainda que passe mais tempo dedicado ao tênis com o passar dos anos, os estudos ainda fazem parte de sua rotina.

"Até meus 14 anos, minha mãe falava que, se eu não tirasse oito na escola, não iria viajar. Sempre tive de tirar boas notas para poder treinar. Agora estou morando no Rio e o estudo ficou em segundo lugar, nem por isso deixo de ir bem. Melhoro fora de quadra e tenho uma visão melhor de jogo, estudo quatro horas por dia", conta.

Natural de Marechal Candido Rondon, cidade paranaense próxima à fronteira com o Paraguai, Wild integra a equipe de alto rendimento da Tennis Route – base de treinamento de Thiago Monteiro e Fabiano de Paula no Rio de Janeiro. O que mais sente falta é do churrasco feito pelo avô, pedido que não pode faltar quando visita os familiares. Antes de se mudar para a capital fluminense, treinou durante alguns anos aos olhos de Larri Passos, mentor de Gustavo Kuerten, em Santa Catarina.

Aos 16 anos, o garoto se aproxima do período de transição para o tênis profissional. "Meu treinador sempre deixou claro que o juvenil é uma passagem, um aprendizado. Ano que vem vamos focar mais nos torneios profissionais e nos Grand Slams para poder fazer a transição bem feita. Muitas pessoas pecam nisso e acabam perdendo tempo", explica. Wild teve como melhores resultados no ano as quartas de final do Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre (GA) e do Astrid Bowl Charleroi, na Bélgica (G1).

Em 2015, disputou em São Paulo o seu primeiro torneio de nível challenger da carreira. "Não consegui tomar café da manhã de tão nervoso que eu estava, cheguei na quadra e não consegui jogar, não fiz nada do que tinha falado com meu treinador, mas foi uma primeira experiência e foi bom, justamente por ter feito cedo. Esse ano voltei e já joguei melhor", analisa.

Além do torneio de São Paulo, também colocou o Challenger de Santos em seu calendário deste ano. Nas três oportunidades, foi eliminado na estreia. Na opinião de Thiago Wild, isso não é motivo de preocupação. "Sempre fui uma pessoa muito confiante em mim. Às vezes eu penso: 'Será?' Mas penso em tudo o que já fiz e em tudo o que posso fazer, falo que vai dar certo." Essa confiança que ele carrega para dentro de quadra quando defende as cores do Brasil.

Grandes nomes do tênis mundial já passaram pela Copa Davis Junior, como o espanhol Rafael Nadal, o suíço Roger Federer e o norte-americano Andy Roddick. Entre os brasileiros, Jaime Oncins (1985), Gustavo Kuerten (1992), Bruno Soares (1998), Marcelo Melo (1999) e Thiago Monteiro (2010) marcaram presença. O melhor resultado brasileiro na competição foi o terceiro lugar em 2006.