Prestes a confrontar Ferrer, Bellucci aposta em dia de descanso

Thomaz Bellucci não precisou suar para avançar na chave do ATP 500 de Valência nesta quinta-feira. Com a desistência do espanhol Roberto Bautista-Agut, o brasileiro garantiu vaga nas quartas de final, quando enfrentará outro rival da Espanha, o experiente David Ferrer.

Para tentar surpreender Ferrer, ex-número três do mundo, Bellucci conta com o tempo extra de descanso, obtido com a vitória por W.O. nesta quinta. "Ganhei um dia de descanso na rodada, estou um pouco mais descansado do que ele. O negócio é entrar em quadra e jogar", declarou.

Bellucci se apega também ao triunfo que obteve sobre o espanhol em 2012, no saibro, piso no qual Ferrer é especialista. "Já jogamos várias vezes. Ele dispensa apresentações, está vivendo um bom momento, vem de uma boa sequência de vitórias, foi vice-campeão no domingo em Viena", comentou.

Ao todo, Ferrer tem quatro vitórias sobre o brasileiro, em cinco partidas disputadas no circuito profissional. O sexto confronto está marcado para as 10h30 desta sexta-feira (horário de Brasília).