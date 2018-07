Primeira rival de Sharapova em volta após doping, Vinci reprova convites à russa

Primeira oponente de Maria Sharapova na sua volta às quadras após 15 meses de suspensão por doping, a italiana Roberta Vinci afirmou nesta segunda-feira que a russa não deveria ter sido convidada para o Torneio de Stuttgart ou receber vagas diretas nos próximos torneios.

"Ela é uma grande jogadora e não tenho nada contra ela. Ela pagou por seus erros", disse Vinci, que vai enfrentar Sharapova na próxima quarta-feira. "Ela pode voltar a jogar, mas sem convites, sem qualquer ajuda", acrescentou a italiana.

A suspensão de Sharapova pelo uso de Meldonium após testar positivo para a substância no início de 2016 se encerra na próxima quarta, quando, então, ela entrará em quadra para jogar no evento alemão realizado em quadras de saibro, vencido por ela entre 2012 e 2014.

Vinci se juntou a Caroline Wozniacki, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska e Angelique Kerber no discurso contra convites que retornam de uma suspensão de doping. "Eu sei que (Sharapova) é importante para o tênis, para a WTA, para tudo", disse Vinci. "Ela é uma ótima pessoa, uma grande jogadora, campeã, mas esta é a minha opinião."

Número 36 do mundo, Vinci garantiu que conseguirá se manter focada em quadra na sua atuação, se esquecendo da polêmica sobre o convite para Sharapova. "É um jogo interessante, com certeza, um jogo difícil, um jogo complicado, mas eu estou feliz. Estou animada para jogar contra Maria", disse a finalista do US Open de 2015. "Para mim, é um torneio normal. Estou me preparando da mesma maneira que para outros torneios. Vou apenas jogar o meu jogo, ficar focada."

Vinci perdeu todos os quatro sets e venceu apenas quatro games no total durante seus dois jogos anteriores contra Sharapova, mas eles ocorreram cinco e dez anos atrás, sendo ambos em quadras duras. Agora a italiana acredita que terá mais chances.

"Eu sei que é difícil voltar depois de muito tempo", disse Vinci. "Ela está provavelmente feliz por sua volta, mas o treino é um pouco diferente de uma partida. Você precisa estar concentrada em cada ponto".