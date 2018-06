Principal cabeça de chave, Muguruza é eliminada na 2ª rodada em Birmingham

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Birmingham, Garbiñe Muguruza foi eliminada nesta quinta-feira na segunda rodada da competição realizada em quadras de grama na Inglaterra. A espanhola acabou sendo derrotada pela checa Barbora Strycova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h26min de duelo.

Apesar da derrota para a atual 24ª colocada do ranking mundial, a tenista que ocupa hoje o 3º lugar na listagem da WTA procurou ver o lado positivo de sua eliminação ao lembrar que agora ganhou um período maior para se preparar para Wimbledon, Grand Slam que começará no próximo dia 2 de julho, em Londres.

"Temos bastante tempo agora para esta preparação. De certa forma, isso é bom", afirmou a espanhola, admitindo que gostaria de poder disputar mais partidas em Birmingham, mas negando que esta queda precoce na competição tenha a deixado "muito chateada".

Com o triunfo sobre Muguruza, Strycova avançou às quartas de final do torneio inglês e terá como próxima adversária a ucraniana Lesia Tsurenko, que em outra partida desta quinta-feira derrotou a russa Daria Kasatkina, sexta cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3.

Outras duas tenistas que garantiram classificação às quartas de final e medirão forças nesta fase serão a checa Petra Kvitova e a alemã Julia Görges, respectivas quarta e quinta pré-classificadas. A primeira delas arrasou a australiana Daria Gavrilova por duplo 6/2, enquanto a tenista da Alemanha superou Ashleigh Barty, também da Austrália, por 7/6 (8/6) e 6/3.