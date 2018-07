Principal favorita, Vinci estreia com vitória sofrida no Torneio de Nuremberg Cabeça de chave número 1 e principal favorita ao título do Torneio de Nuremberg, a italiana Roberta Vinci teve muito trabalho, mas estreou com vitória na competição alemã. Nesta terça-feira, ela passou pela checa Barbora Krejcikova, número 192 do ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3.