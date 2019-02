Principal favorita ao título em Acapulco, Sloane Stephens vence e pega Bia Haddad

A brasileira Beatriz Haddad Maia conheceu nesta terça-feira quem será a sua adversária nas oitavas de final do Torneio de Acapulco, realizado em quadras de saibro no México. Após vencer três vezes em solo mexicano - duas para furar o qualifying e a estreia na chave principal -, a tenista número 1 do País e 172 do mundo terá pela frente ninguém menos que a principal favorita ao título: a norte-americana Sloane Stephens, atual quarta colocada do ranking da WTA.

Em sua estreia em Acapulco, Sloane Stephens passou facilmente pela francesa Pauline Parmentier, de 33 anos e 53.ª do mundo, com uma vitória por 2 sets a -, com um duplo 6/2. Contra a norte-americana, Bia Haddad jogará contra um retrospecto desfavorável quando a rival é uma das 10 primeiras do ranking mundial. São seis derrotas em seis partidas contra adversárias de nível Top 10.

Com as vitórias no qualifying e na estreia da chave principal, Bia Haddad já garantiu 48 pontos no ranking, que será atualizado na próxima segunda-feira - ganhou 78, mas defende 30 por ter chegado às oitavas de final também no ano passado. Assim, a canhota de 22 anos deve se aproximar das 160 melhores do mundo. Se chegar às quartas, ganhará mais 30 pontos e pode galgar outras 10 posições.

Em outros jogos desta terça-feira, destaque para a vitória da romena Mihaela Buzarnescu, cabeça de chave número 4 e 31.ª colocada do ranking, sobre a australiana Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com as parciais de 6/4 e 6/2.

Outra pré-classificada também ganhou pela primeira rodada. A britânica Johanna Konta, cabeça 8, passou pela alemã Laura Siegemund com o triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.