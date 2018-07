Principal favorita, Kerber avança em Miami

Principal favorita ao título do Torneio de Miami depois das surpreendentes eliminações da norte-americana Serena Williams e da polonesa Agnieszka Radwasnka, respectivas líder e vice-líder no ranking mundial, na última segunda-feira, a alemã Angelique Kerber garantiu vaga nas quartas de final da competição norte-americana ao vencer a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4, em jogo encerrado na madrugada desta terça-feira.

Segunda cabeça de chave em Miami, Kerber assim se credenciou para encarar na próxima fase a norte-americana Madison Keys, que nas oitavas de final arrasou a romena Irina-Camelia Begu por 6/3 e 6/1.

Atual terceira colocada do ranking mundial, Kerber enfrentará Keys, a 24ª colocada da WTA, pela quinta vez, sendo que a alemã levou a melhor em três dos quatro duelos disputados entre as duas até agora. O último deles também foi nos Estados Unidos, onde Kerber bateu a adversária na final do Torneio de Charleston, em piso de saibro. Em 2014, entretanto, a norte-americana superou a rival na decisão em Eastbourne, em quadra de grama, na Inglaterra.

Antes de Kerber avançar às quartas de final, Serena foi batida pela russa Svetlana Kuznetsova, a 19ª colocada no ranking da WTA, enquanto Radwanska foi superada pela suíça Timea Bacsinszky, a 20ª tenista do mundo. Ambas as derrotas foram de virada.

MASCULINO

Em outro jogo encerrado no final da programação de duelos de segunda-feira em Miami, o canadense Milos Raonic confirmou a sua condição de 12º cabeça de chave do Masters 1000 local para se garantir nas oitavas de final. Ele superou o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4, e agora terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur.

Surpreendente algoz de Rafael Nadal na estreia do espanhol em Miami, Dzumhur seguiu em frente na competição ao derrotar o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/1 e 6/2, em outro duelo desta segunda-feira.

Outro que assegurou classificação às oitavas de final foi o francês Gael Monfils, 16º cabeça de chave, que passou pelo uruguaio Pablo Cuevas com parciais de 6/3 e 6/4 e assim terá pela frente na próxima fase o búlgaro Grigor Dimitrov.

Já o australiano Nick Kyrgios foi às oitavas de final ao bater o norte-americano Tim Smyczek por duplo 6/4. Seu próximo rival será o russo Andrey Kuznetsov.