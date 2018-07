Principal favorita, Bartoli cai na estreia em Barcelona Principal favorita ao título, a francesa Marion Bartoli foi eliminada logo na estreia no Torneio de Barcelona nesta segunda-feira. Primeira cabeça de chave e número 13 do mundo, Bartoli caiu diante da eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.