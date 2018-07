Principal favorita, Cibulkova perde na estreia em Hertogenbosch

Principal favorita ao título do Torneio de Hertogenbosch, a tenista eslovaca Dominika Cibulkova não passou da rodada de abertura, nesta quarta-feira, na grama holandesa. A cabeça de chave número 1, e atual sexta colocada do ranking, foi eliminada pela alemã Antonia Lottner, 161ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.

Vindo também de queda precoce em Roland Garros, Cibulkova teve dificuldade na estreia na grama neste ano logo no set inicial. A rival de 20 anos faturou duas quebras e abriu vantagem.

A tenista mais experiente reagiu no segundo set, mas voltou a oscilar no terceiro e Lottner aproveitou a oportunidade para fechar o jogo após 2h12min. A vitória garantiu a jovem alemã nas oitavas de final. Sua próxima adversária será a russa Evgeniya Rodina.

Ainda nesta quarta, quatro tenistas avançaram às quartas de final. O destaque foi o triunfo da ucraniana Lesia Tsurenko, sétima cabeça de chave, sobre a checa Petra Krejsova por 6/2 e 6/3. Também venceram a estoniana Anett Kontaveit, a russa Natalia Viklyantseva e a alemã Carina Witthoeft.

INGLATERRA

Em outro torneio disputado nesta semana, quatro quadrifinalistas foram definidas nesta quarta-feira, em Nottingham. Uma delas é a australiana Ashleigh Barty, que despachou a croata Jana Fett por 6/2 e 6/1, e se credenciou para um possível confronto contra a maior favorita ao título, Johanna Konta. Para tanto, a tenista britânica terá que vencer a belga Yanina Wickmayer, pelas oitavas.

As outras tenistas a garantirem vaga nas quartas foram a búlgara Tsvetana Pironkova, a norte-americana Kristie Ahn e a croata Donna Vekic.