Principal favorita, Errani cai na estreia em New Haven

NEW HAVEN - Cabeça de chave número 1 do Torneio de New Haven, a tenista italiana Sara Errani foi eliminada logo na estreia, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. A algoz da principal favorita ao título foi a russa Ekaterina Makarova, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Depois de ter eliminado a número 5 do mundo, Makarova garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio. Agora, a tenista russa, que ocupa o 26º lugar no ranking, jogará contra a romena Simona Halep, que ganhou da espanhola Carla Suarez Navarro por 3/6, 6/4 e 6/1.

Enquanto Errani foi eliminada, outras favoritas conseguiram avançar nesta quarta-feira em New Haven, torneio preparatório para o US Open - o último Grand Slam da temporada começa na segunda, em Nova York. Foi o caso da checa Petra Kvitova e da dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Kvitova, cabeça de chave número 3 do torneio, derrotou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3. E Wozniacki, que entrou em New Haven como a quarta pré-classificada, se classificou ao ganhar da italiana Karin Knapp por 6/1 e 7/5.

A próxima adversária de Kvitova é a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que já tinha se classificado no dia anterior. E Wozniacki jogará nas quartas de final diante da norte-americana Sloane Stephens, que derrotou nesta quarta-feira a alemã Julia Goerges por 7/5, 2/6 e 6/1.