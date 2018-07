Principal favorita, Klara Zakopalova avança às quartas no Rio Open

RIO - Principal favorita ao título do Rio Open, a tenista checa Klara Zakopalova garantiu nesta quarta-feira a sua presença nas quartas de final do torneio. Para isso, conseguiu uma vitória tranquila sobre a espanhola Silvia Soler-Espinosa, atualmente a 77.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Número 35 do mundo, Zakopalova entrou no torneio do Rio como a primeira cabeça de chave. E vem confirmando o favoritismo, já com duas vitórias nas quadras de saibro cariocas. Agora, nas quartas de final, ela pega a polonesa Katarzyna Piter, que venceu nesta quarta-feira a alemã Dinah Pfizenmaier por 5/7, 6/3 e 6/1.

Em outros resultados desta quarta-feira na chave feminina do Rio Open, a argentina Paula Ormaechea derrotou a holandesa Kiki Bertens por duplo 7/5, a japonesa Kurumi Nara ganhou da taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/3 e 6/2 e a italiana Nastassja Burnett venceu a belga Alison Van Uytvanck por 0/6, 6/3 e 6/2.

Na chave de duplas, o dia foi de derrota para as mulheres do Brasil no Rio Open. As brasileiras Paula Gonçalves e Laura Pigossi foram eliminadas na estreia, após perderem para a polonesa Paula Kania e a russa Valeria Solovieva por duplo 6/3.