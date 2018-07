Principal favorito, Youzhny sofre para avançar na Rússia O principal favorito ao título do Torneio de St. Petersburg, na Rússia, continua vivo na competição. E foi por pouco que não foi eliminado nesta sexta-feira, pelas quartas de final. O russo Mikhail Youzhny, cabeça de chave número 1, sofreu para derrotar de virada o romeno Victor Hanescu, cabeça 8, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/6 (8/6). Chegou até a ter de salvar um match point no tie break do terceiro set para avançar.