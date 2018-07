Problema estomacal tira Sharapova do Torneio de Acapulco

Favorita ao título, a russa Maria Sharapova não resistiu aos limites do próprio corpo e abandonou o Torneio de Acapulco nesta sexta-feira. Horas antes de entrar em quadra para enfrentar a francesa Caroline Garcia pelas semifinais no México, a cabeça de chave número 1 anunciou a desistência da competição por conta de problemas estomacais.

"Eu realmente sinto muito por ter que desistir do torneio. Eu tive um grande início no evento e estava esperando que pudesse recuperar a tempo da partida desta noite, mas infelizmente não houve tempo suficiente. Eu quero agradecer ao torneio por organizar um evento tão grande e, o mais importante, aos fãs que foram tão apaixonados durante todas as minhas partidas", disse Sharapova.

Segundo o site oficial da tenista, ela foi acometida por um vírus estomacal e parte da imprensa internacional noticiou que a russa vinha sofrendo com o problema durante toda a semana. Ainda assim, Sharapova se garantiu na semifinal com vitórias tranquilas sobre Shelby Rogers e Mariana Duque-Mariño, além de um difícil triunfo contra Magdalena Rybarikova.

Com a desistência da número 2 do mundo, Caroline Garcia, cabeça de chave número 3 da competição, herdou a vaga na decisão. Ela terá pela frente a vencedora da outra semifinal, que será disputada entre a suíça Timea Bacsinszky, quinta cabeça de chave, e a búlgara Sesil Karatantcheva, número 158 do mundo.