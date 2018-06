Próximo do adeus das quadras, André Sá é nomeado consultor da ITF

O tenista brasileiro André Sá foi nomeado nesta quinta-feira para o cargo de consultor de relações com os jogadores da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). Seu papel será o de aproximar a entidade com jogadores, técnicos, agentes e organizadores de torneios.

Além do brasileiro, a australiana Rennae Stubbs, ex-líder do ranking de duplas, também foi indicada para a função. O presidente da ITF, David Haggerty, falou sobre os dois novos cargos.

"André e Rennae são escolhas ideais. Ambos se destacaram em suas carreiras e têm o respeito dos demais jogadores. Eles serão nossos olhos e ouvidos no circuito e nos darão um valioso feedback que ajudará a ITF a melhorar a Copa Davis, a Fed Cup, os Jogos Olímpicos e outros eventos da ITF", afirmou.

Sá, que recentemente anunciou que competirá só até o final do ano, se mostrou ansioso para a nova função. Atualmente, por ter bom relacionamento com os outros tenistas, ele já atuava como membro do Conselho de Jogadores da ATP.

"Essa experiência me trouxe conhecimento do esporte e das opiniões dos jogadores sobre as principais questões. Estou ansioso para deixar a ITF mais perto dos tenistas. Representar o Brasil na Copa Davis sempre foi algo que me deixava empolgado e eu espero ajudar a competição a se desenvolver", declarou.

Como membro do Conselho de Jogadores da ATP, o tenista ajudou a fazer do Rio Open um torneio com status de ATP 500. Em quadra, o tenista chegou ocupar a posição de número 17 no ranking de duplas e já foi 55º colocado na listagem de simples.

Ele acumula 11 títulos em torneios da ATP e disputou um total de 30 finais de duplas entre 1998 e 2017 no circuito profissional. Sá é o terceiro duplista mais vitorioso da história do tênis nacional, ficando atrás apenas de Marcelo Melo e Bruno Soares.

Ao longo da carreira, ele disputou quatro Olimpíadas e realizou 14 confrontos de Copa Davis. Aos 40 anos, ele estreia nesta quinta no Rio Open, ao lado do pupilo Thomaz Bellucci, no penúltimo torneio que disputará na carreira.