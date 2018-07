Puig ganha na estreia em Tóquio e vence pela primeira vez desde o ouro olímpico

Campeã olímpica nos Jogos do Rio, Monica Puig estreou com uma fácil vitória no Torneio de Tóquio. Nesta segunda-feira, a porto-riquenha superou a norte-americana Varvara Lepchenko, a 79ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em 1 hora e 14 minutos.

Assim, Puig, a atual número 33 do mundo, conquistou a sua primeira vitória desde conquistou a medalha de ouro olímpica no Rio-2016, em agosto. A porto-riquenha, de 22 anos, havia perdido na sua estreia no US Open, para a chinesa Zheng Saisai, em dois sets.

Puig conseguiu cinco quebras de serviço e só perdeu seu saque uma vez diante de Lepchenko. A sua próxima adversária em Tóquio vai sair do confronto entre a checa Petra Kvitova e a norte-americana Madison Brengle.

No outro duelo da primeira rodada em Tóquio disputado nesta segunda-feira, a japonesa Naomi Osaka (66ª colocada no ranking) disparou cinco aces e aplicou um duplo 6/4 na compatriota Misaki Doi (34ª). Osaka, de 18 anos, agora terá como próxima rival a vencedora do duelo entre a checa Lucie Safarova e a eslovaca Dominika Cibulkova.

A espanhola Garbiñe Muguruza, campeã de Roland Garros e primeira cabeça de chave, estreará só na segunda rodada, assim como a polonesa Agnieszka Radwanska, atual campeã em Tóquio e segunda pré-classificada. Na mesma situação estão a checa Karolina Pliskova e a espanhola Carla Suárez Navarro.