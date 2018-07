Quarta do ranking mundial, Svitolina bate checa em sua estreia no US Open

A ucraniana Elina Svitolina teve certo sofrimento nesta quarta-feira, mas confirmou o favoritismo e avançou à segunda rodada do US Open ao superar a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (5/7) e 6/3.

Quarta colocada no ranking da WTA, Svitolina pode assumir o posto de número 1 se conquistar o US Open. E, para se manter com chances, ela precisa superar na próxima rodada a russa Evgeniya Rodina, 89ª do mundo, que despachou também nesta quarta a canadense Eugenie Bouchard por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/1.

Svitolina teve o jogo interrompido pela chuva na terça, quando o segundo set estava no tie-break. Mas, depois de ver a checa levar a melhor e empatar o duelo, ela retomou o controle na parcial decisiva e fechou o triunfo.

Em outros duelos completados nesta quarta-feira, a norte-americana Nicole Gibbs superou a paraguaia Veronica Cepede Royg por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 1/6 e 6/1. Apenas a 127ª do mundo, ela tem agora um difícil desafio contra a checa Karolina Pliskova, atual líder do ranking e vice-campeã do US Open.

Sem oferecer grandes dificuldades, a francesa Kristina Mladenovic, 14ª favorita, decepcionou ao perder na estreia para a romena Monica Niculescu por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Ainda nesta quarta, a italiana Francesca Schiavone caiu de virada para a estoniana Kaia Kanepi, por 2 a 1, com 0/6, 6/4 e 6/2, enquanto a local Jennifer Brady superou a alemã Andrea Petkovic por 6/4, 3/6 e 6/1.